Голованова Дьячкова (Полякова) Акулина Парфеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1910 ст.
Дата смерти16.08.1993
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1910 ст.
Отец: Поляков Парфён
Мать: Полякова Просинья
Рождение ребёнка
1940
Сын: Голованов Александр Кириллович
Отец ребёнка: Голованов Кирилл Кондратович
Лениногорск (Риддер)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голованов Кирилл Кондратович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дьячков Мирон Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дьячков Пётр
Отец ребёнка: Дьячков Мирон Петрович
Смерть
16.08.1993