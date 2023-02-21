Голованова Дьячкова (Полякова) Акулина Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованова Дьячкова (Полякова) Акулина Парфеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1910 ст.

Дата смерти

16.08.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1908 г.р.
1912 г.р.

Дети

1940 г.р.
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Место
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Рождение
15.06.1910 ст.

Отец: Поляков Парфён

Мать: Полякова Просинья

Рождение ребёнка
1940

Сын: Голованов Александр Кириллович

Отец ребёнка: Голованов Кирилл Кондратович

Лениногорск (Риддер)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голованов Кирилл Кондратович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьячков Мирон Петрович

Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голованов Кирилл Кондратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дьячков Мирон Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дьячков Пётр

Отец ребёнка: Дьячков Мирон Петрович

Смерть
16.08.1993
Риддер, городская администрация Риддер, Восточно-Казахстанская область
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