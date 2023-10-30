Полякова Ефросинья Просинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова Ефросинья Просинья

Место рождения

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

Вычислено 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Дата рождения вычислена согласно пометки 40 в графе возраста анкеты с/х переписи 1917 года
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Поляков Еким Парфенович

Отец ребёнка: Поляков Парфён Гурьянович

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Поляков Антоний Парфенович

Отец ребёнка: Поляков Парфён Гурьянович

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
15.06.1910 ст.

Дочь: Голованова Дьячкова Акулина Парфеновна

Отец ребёнка: Поляков Парфён Гурьянович

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
До 1910

Дочь: Голованова Вера Парфеновна

Отец ребёнка: Поляков Парфён Гурьянович

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Поляков Астафий Парфенович

Отец ребёнка: Поляков Парфён Гурьянович

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Авдотья Евдокия Парфеновна

Отец ребёнка: Поляков Парфён Гурьянович

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Парфён Гурьянович

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
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