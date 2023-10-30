Полякова Ефросинья Просинья
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата рождения вычислена согласно пометки 40 в графе возраста анкеты с/х переписи 1917 года
Рождение ребёнка
Около 1901
Отец ребёнка: Поляков Парфён Гурьянович
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Поляков Антоний Парфенович
Отец ребёнка: Поляков Парфён Гурьянович
Рождение ребёнка
15.06.1910 ст.
Дочь: Голованова Дьячкова Акулина Парфеновна
Отец ребёнка: Поляков Парфён Гурьянович
Рождение ребёнка
До 1910
Дочь: Голованова Вера Парфеновна
Отец ребёнка: Поляков Парфён Гурьянович
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Поляков Астафий Парфенович
Отец ребёнка: Поляков Парфён Гурьянович
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Авдотья Евдокия Парфеновна
Отец ребёнка: Поляков Парфён Гурьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно