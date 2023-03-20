Голованова (Полякова) Вера Парфеновна
Место рождения
Дата рожденияДо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голованов Семен Феоктистович
Отец ребёнка: Голованов Фенопен (Феоктист) Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Голованова) Полина Феоктистовна
Отец ребёнка: Голованов Фенопен (Феоктист) Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Голованова) Анна Феоктистовна
Отец ребёнка: Голованов Фенопен (Феоктист) Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно