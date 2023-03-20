Голованова (Полякова) Вера Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованова (Полякова) Вера Парфеновна

Место рождения

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

До 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1910

Отец: Поляков Парфён Гурьянович

Мать: Полякова Ефросинья Просинья

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голованов Семен Феоктистович

Отец ребёнка: Голованов Фенопен (Феоктист) Емельянович

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Голованова) Полина Феоктистовна

Отец ребёнка: Голованов Фенопен (Феоктист) Емельянович

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Голованова) Анна Феоктистовна

Отец ребёнка: Голованов Фенопен (Феоктист) Емельянович

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голованов Фенопен (Феоктист) Емельянович

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

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