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Поляков Гурьян

Место рождения

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Поляков Фома

Мать: не указана

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1874

Сын: Поляков Парфён Гурьянович

Мать ребёнка: не указана

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Семен Гурьянович

Мать ребёнка: не указана

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Иван Гурьянович

Мать ребёнка: не указана

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Кузьма Гурьянович

Мать ребёнка: не указана

Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
Быструха, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область