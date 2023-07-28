Поляков Гурьян
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Поляков Фома
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1874
Сын: Поляков Парфён Гурьянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Кузьма Гурьянович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно