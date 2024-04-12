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Мякишков Федор Иванов

Место рождения

Торжок, город Торжок, Тверская область

Дата рождения

Около 1729 ст.

Дата смерти

06.05.1784 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729 ст.

Отец: Мякишков Иван Григорьев

Мать: Мякишкова Агриппина Иванова

Торжок, город Торжок, Тверская область
Бракосочетание
19.10.1746 ст.

Жена: Мякишкова Федосья Яковлева (Ильина)

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
10.12.1747 ст.

Сын: Мякишков Вонифатий (Лифантий) Федоров

Мать ребёнка: Мякишкова Федосья Яковлева (Ильина)

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
20.02.1760 ст.

Сын: Мякишков Иван Федоров

Мать ребёнка: Мякишкова Федосья Яковлева (Ильина)

Торжок, город Торжок, Тверская область
Смерть
06.05.1784 ст.
Торжок, город Торжок, Тверская область
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