Мякишков Вонифатий (Лифантий) Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мякишков Вонифатий (Лифантий) Федоров

Место рождения

Торжок, город Торжок, Тверская область

Дата рождения

10.12.1747 ст.

Дата смерти

24.11.1801 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1747 ст.

Отец: Мякишков Федор Иванов

Мать: Мякишкова Федосья Яковлева (Ильина)

Торжок, город Торжок, Тверская область
Бракосочетание
02.11.1774 ст.

Жена: Мякишкова Параскева Михайлова

Торжок, город Торжок, Тверская область
Бракосочетание
26.10.1776 ст.

Жена: Мякишкова Евдокия Иванова

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.

Сын: Мякишков Никифор Вонифатьев

Мать ребёнка: Мякишкова Евдокия Иванова

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
25.07.1781 ст.

Сын: Мякишков Ермолай Вонифатьев

Мать ребёнка: Мякишкова Евдокия Иванова

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
1784 ст.

Сын: Мякишков Григорий Вонифатьев

Мать ребёнка: Мякишкова Евдокия Иванова

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
01.12.1785 ст.

Дочь: Варвара Вонифатьева

Мать ребёнка: Мякишкова Евдокия Иванова

Торжок, город Торжок, Тверская область
Смерть
24.11.1801 ст.
Торжок, город Торжок, Тверская область
опухолью
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