Мякишков Вонифатий (Лифантий) Федоров
Место рождения
Дата рождения10.12.1747 ст.
Дата смерти24.11.1801 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1747 ст.
Бракосочетание
02.11.1774 ст.
Бракосочетание
26.10.1776 ст.
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.
Сын: Мякишков Никифор Вонифатьев
Мать ребёнка: Мякишкова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
25.07.1781 ст.
Сын: Мякишков Ермолай Вонифатьев
Мать ребёнка: Мякишкова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1784 ст.
Сын: Мякишков Григорий Вонифатьев
Мать ребёнка: Мякишкова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
01.12.1785 ст.
Дочь: Варвара Вонифатьева
Мать ребёнка: Мякишкова Евдокия Иванова
Смерть
24.11.1801 ст.
опухолью