Мякишкова (Уткина) Федосья Яковлева (Ильина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мякишкова (Уткина) Федосья Яковлева (Ильина)

Место рождения

Торжок, город Торжок, Тверская область

Дата рождения

Около 1724 ст.

Дата смерти

26.09.1786 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1729 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Торжок, город Торжок, Тверская область
Бракосочетание
19.10.1746 ст.

Муж: Мякишков Федор Иванов

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
10.12.1747 ст.

Сын: Мякишков Вонифатий (Лифантий) Федоров

Отец ребёнка: Мякишков Федор Иванов

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
20.02.1760 ст.

Сын: Мякишков Иван Федоров

Отец ребёнка: Мякишков Федор Иванов

Торжок, город Торжок, Тверская область
Смерть
26.09.1786 ст.
Торжок, город Торжок, Тверская область
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