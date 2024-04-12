Мякишкова (Уткина) Федосья Яковлева (Ильина)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1724 ст.
Дата смерти26.09.1786 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724 ст.
Бракосочетание
19.10.1746 ст.
Рождение ребёнка
10.12.1747 ст.
Сын: Мякишков Вонифатий (Лифантий) Федоров
Отец ребёнка: Мякишков Федор Иванов
Рождение ребёнка
20.02.1760 ст.
Отец ребёнка: Мякишков Федор Иванов
Смерть
26.09.1786 ст.