Булкина (Филимонова (Иванова)) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1950
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов (Филимонов) Иван
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
Около 1926
Отец ребёнка: Булкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
Между 1934 и 1935
Дочь: (Булкина) Нелли Петровна
Отец ребёнка: Булкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
Между 1934 и 1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Булкин Петр Иванович
Смерть
Около 1950