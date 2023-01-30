Булкина (Филимонова (Иванова)) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булкина (Филимонова (Иванова)) Анастасия Ивановна

Место рождения

Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1950

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Около 1926 г.р.
Между 1934 и 1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов (Филимонов) Иван

Мать: не указана

Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булкин Петр Иванович

Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Булкин Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Булкин Петр Иванович

Рождение ребёнка
Между 1934 и 1935

Дочь: (Булкина) Нелли Петровна

Отец ребёнка: Булкин Петр Иванович

Рождение ребёнка
Между 1934 и 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булкин Петр Иванович

Смерть
Около 1950
Москва, город федерального значения Москва

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