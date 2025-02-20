Иван Иванович
мужской, родился Вычислено 1868 ст., Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
умер Неизвестно
ОтецИван Филимонович21.09.1838 ст. г.р.
МатьСтефанида Онуфриевна29.10.1834 ст. г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Иван Филимонович
Мать: Стефанида Онуфриевна
Сын: Николай Иванович
Мать ребёнка: (Лебедева) Ольга Николаевна
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: (Лебедева) Ольга Николаевна
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: (Лебедева) Ольга Николаевна
Дочь: Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: (Лебедева) Ольга Николаевна
Сын: Иванов (Филимонов) Александр Иванович
Мать ребёнка: (Лебедева) Ольга Николаевна
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: (Лебедева) Ольга Николаевна
Дочь: Филимонова-Булкина (Филимонова) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: (Лебедева) Ольга Николаевна
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: (Лебедева) Ольга Николаевна
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: (Лебедева) Ольга Николаевна