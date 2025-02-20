Иван Иванович Вычислено 1868 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Иванович

Автор
ИИ
Иванова И.

мужской, родился Вычислено 1868 ст., Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

умер Неизвестно

Отец
Иван Филимонович21.09.1838 ст. г.р.
Мать
Стефанида Онуфриевна29.10.1834 ст. г.р.
Супруги
(Лебедева) Ольга Николаевна29.06.1870 ст. г.р.
Дети
Николай Иванович26.11.1890 ст. г.р.
Василий Иванович06.07.1893 ст. г.р.
Показать еще 7
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868 ст.

Отец: Иван Филимонович

Мать: Стефанида Онуфриевна

Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Восприемник
Неизвестно

Екатерина Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Восприемник
25.09.1882 ст.

Параскева Васильевна

Бракосочетание
31.01.1890 ст.

Жена: (Лебедева) Ольга Николаевна

Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
26.11.1890 ст.

Сын: Николай Иванович

Мать ребёнка: (Лебедева) Ольга Николаевна

Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
06.07.1893 ст.

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: (Лебедева) Ольга Николаевна

Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
13.06.1896 ст.

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: (Лебедева) Ольга Николаевна

Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
15.06.1898 ст.

Дочь: Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: (Лебедева) Ольга Николаевна

Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
17.08.1900 ст.

Сын: Иванов (Филимонов) Александр Иванович

Мать ребёнка: (Лебедева) Ольга Николаевна

Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
09.10.1902 ст.

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: (Лебедева) Ольга Николаевна

Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
09.10.1902 ст.

Дочь: Филимонова-Булкина (Филимонова) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: (Лебедева) Ольга Николаевна

Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
30.03.1906 ст.

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: (Лебедева) Ольга Николаевна

Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
04.11.1910 ст.

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: (Лебедева) Ольга Николаевна

Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.