Иванов (Филимонов) Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1900 ст.
Дата смерти1942
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.
Отец: Иванов (Филимонов) Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1937
Сын: Иванов Олег Александрович
Мать ребёнка: Варюшина (Варюшина) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Иванов Юрий Александрович
Мать ребёнка: Варюшина (Варюшина) Евдокия Николаевна
Смерть
1942