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Иванов (Филимонов) Александр Иванович

Место рождения

Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1900 ст.

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900 ст.

Отец: Иванов (Филимонов) Иван

Мать: не указана

Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варюшина (Варюшина) Евдокия Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.11.1937

Сын: Иванов Олег Александрович

Мать ребёнка: Варюшина (Варюшина) Евдокия Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1940

Сын: Иванов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Варюшина (Варюшина) Евдокия Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1942
Москва, город федерального значения Москва

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