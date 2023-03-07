Варюшина (Варюшина) Евдокия Николаевна
Место рождения
Дата рождения14.03.1907 ст.
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1907 ст.
Отец: Варюшин Николай
Мать: Варюшина Арина
Рождение ребёнка
22.11.1937
Сын: Иванов Олег Александрович
Отец ребёнка: Иванов (филимонов) Александр Иванович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Иванов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Иванов (филимонов) Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1992