Варюшина (Варюшина) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варюшина (Варюшина) Евдокия Николаевна

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Место рождения

Старая Жуковка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

14.03.1907 ст.

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1907 ст.

Отец: Варюшин Николай

Мать: Варюшина Арина

Старая Жуковка, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.11.1937

Сын: Иванов Олег Александрович

Отец ребёнка: Иванов (филимонов) Александр Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1940

Сын: Иванов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Иванов (филимонов) Александр Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов (филимонов) Александр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1992
Москва, город федерального значения Москва
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