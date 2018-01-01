село Жуковка, село Жуковка, Петровский уезд, Саратовская губерния (на 1913) — Familio

Жуковка

Петровский уезд, Саратовская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Петровский уезд, Жуковская волость
749. Жуковка, село бывшее владельческое, при речке Казачке, дворов 110, жителей 694, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, 2 лавки, ярма Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Саратовская губерния, Петровский уезд, Жуковская волость
село Жуковское

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Саратовской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Петровский уезд
С. Жуковка72Н. Андр. Бахметев2771146

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Петровский уезд
1328Жуковка (Рождественское, Екатерингоф), с. вл.при пруде.302060369357Церковь православная 1. Ярмарка.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close