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Булкин Геннадий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926

Отец: Булкин Петр Иванович

Мать: Булкина (Филимонова (Иванова)) Анастасия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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