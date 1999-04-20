Булкина Элеонора Александровна 21.10.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Булкина Элеонора Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1929

Дата смерти

20.04.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
21.10.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булкин Геннадий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булкин Геннадий Петрович

Смерть
20.04.1999

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