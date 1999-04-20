Булкина Элеонора Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1929
Дата смерти20.04.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Булкин Геннадий Петрович
Смерть
20.04.1999