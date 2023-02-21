Булкин Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булкин Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Около 1926 г.р.
Между 1934 и 1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Булкин Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Булкина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Между 1934 и 1935

Дочь: Нелли Петровна

Мать ребёнка: Булкина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Между 1934 и 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булкина Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булкина Анастасия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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