Булкин Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1926
Мать ребёнка: Булкина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1934 и 1935
Дочь: Нелли Петровна
Мать ребёнка: Булкина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1934 и 1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Булкина Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно