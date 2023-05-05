Петров Филипп Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Еремеев Пётр Еремеевич
Мать: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Филиппов Семён Филиппович
Мать ребёнка: Оксинья Михайлова
Рождение ребёнка
1826
Даты жизни в этой летописи не совпадают с другими летописями, под сомнением
Смерть
1835