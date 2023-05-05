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Петров Филипп Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

1767 г.р.

Мать

1766 г.р.

Жена

1786 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Еремеев Пётр Еремеевич

Мать: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Игнатий

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Филиппов Семён Филиппович

Мать ребёнка: Оксинья Михайлова

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Анна

Даты жизни в этой летописи не совпадают с другими летописями, под сомнением
Смерть
1835

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