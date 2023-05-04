Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

1812 г.р.
1815 г.р.
1826 г.р.

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Место
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Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Филипп Петрович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Игнатий

Отец ребёнка: Петров Филипп Петрович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Петров Филипп Петрович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Петров Филипп Петрович

Даты жизни в этой летописи не совпадают с другими летописями, под сомнением
Смерть
Неизвестно

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