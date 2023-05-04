Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Сын: Игнатий
Отец ребёнка: Петров Филипп Петрович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Петров Филипп Петрович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Петров Филипп Петрович
Даты жизни в этой летописи не совпадают с другими летописями, под сомнением
Смерть
Неизвестно