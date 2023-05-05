Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Петров Филипп Петрович

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аграфена

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саламандра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1839

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