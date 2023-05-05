Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Петров Филипп Петрович
Мать: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аграфена
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саламандра
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1839