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Филиппов Семён Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

1882

Пол

Мужской

Отец

1790 г.р.

Мать

1799 г.р.

Жена

1827 г.р.

Дети

1851 г.р.
1855 г.р.
1857 г.р.
1859 г.р.
1861 г.р.
1864 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Петров Филипп Петрович

Мать: Оксинья Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Николаева

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Татьяна Николаева

Рождение ребёнка
1855

Сын: Кирилл

Мать ребёнка: Татьяна Николаева

Рождение ребёнка
1857

Сын: Макар

Мать ребёнка: Татьяна Николаева

Рождение ребёнка
1859

Сын: Семёнов Александр Семёнович

Мать ребёнка: Татьяна Николаева

Латышево, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1861

Сын: Николай

Мать ребёнка: Татьяна Николаева

Рождение ребёнка
1864

Сын: Алексей (Моисей?)

Мать ребёнка: Татьяна Николаева

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Татьяна Николаева

Рождение ребёнка
1876

Сын: Семён

Мать ребёнка: Татьяна Николаева

Смерть
1882

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