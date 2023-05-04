Филиппов Семён Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Петров Филипп Петрович
Мать: Оксинья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
1855
Сын: Кирилл
Мать ребёнка: Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
1857
Сын: Макар
Мать ребёнка: Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
1859
Сын: Семёнов Александр Семёнович
Мать ребёнка: Татьяна Николаева
Латышево, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1861
Сын: Николай
Мать ребёнка: Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
1864
Сын: Алексей (Моисей?)
Мать ребёнка: Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
1876
Сын: Семён
Мать ребёнка: Татьяна Николаева
Смерть
1882