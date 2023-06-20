Краев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краев Михаил

Место рождения

д. Ключеская

Дата рождения

1675

Дата смерти

1738

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Ключеская
Рождение ребёнка
1694

Сын: Краев Степан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Глушкова Ефросиния Глушкова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Краев Дмитрий Краев

Мать ребёнка: не указана

д. Ключеская
Рождение ребёнка
1719

Сын: Краев Харлам

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1720

Дочь: Акилина Краева

Мать ребёнка: не указана

д. Ключеская
Рождение ребёнка
1731

Сын: Краев Иван Краев

Мать ребёнка: не указана

д. Ключеская
Смерть
1738
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