Краев Михаил
Место рожденияд. Ключеская
Дата рождения1675
Дата смерти1738
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1694
Сын: Краев Степан
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Глушкова Ефросиния Глушкова
Рождение ребёнка
1707
Сын: Краев Дмитрий Краев
д. Ключеская
Рождение ребёнка
1719
Сын: Краев Харлам
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Акилина Краева
д. Ключеская
Рождение ребёнка
1731
Сын: Краев Иван Краев
д. Ключеская
Смерть
1738