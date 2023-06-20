Глушкова (Краева) Ефросиния Глушкова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушкова (Краева) Ефросиния Глушкова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1675 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Краев Михаил

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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