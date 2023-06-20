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Краев Харлам
Краев Харлам
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1719
Дата смерти
1733
Пол
Мужской
Отец
Краев Михаил
1675 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец:
Краев Михаил
Мать: не указана
Смерть
1733
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