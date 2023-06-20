Краев Харлам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краев Харлам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

1733

Пол

Мужской

Отец

1675 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Краев Михаил

Мать: не указана

Смерть
1733
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