(Краева) Акилина Краева
Место рожденияд. Ключеская
Дата рождения1720
Дата смерти07.12.1780
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Краев Михаил
д. Ключеская
Рождение ребёнка
1741
Сын: Коврижных Тимофей Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Ермола Коврижных
д. Доровская
Рождение ребёнка
1741
Сын: Коврижных Кондратей
Отец ребёнка: Коврижных Ермола Коврижных
д. Доровская
Рождение ребёнка
1746
Сын: Коврижных Тарас
Отец ребёнка: Коврижных Ермола Коврижных
д. Доровская
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Коврижных Ермола Коврижных
д. Доровская
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Саломонида Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Ермола Коврижных
д. Доровская
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Ирина Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Ермола Коврижных
д. Доровская
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Феодосия
Отец ребёнка: Коврижных Ермола Коврижных
д. Доровская
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Коврижных Ермола Коврижных
Вятская губерния Котельнический уезд поч.Доровской
Рождение ребёнка
1757
Сын: Коврижных Карп
Отец ребёнка: Коврижных Ермола Коврижных
д. Доровская
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Коврижных Ермола Коврижных
д. Доровская
Рождение ребёнка
1760
Сын: Коврижных Феофилат Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Ермола Коврижных
д. Доровская
Смерть
07.12.1780
д. Доровская