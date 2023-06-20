(Краева) Акилина Краева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Краева) Акилина Краева

(Краева) Акилина Краева

Место рождения

д. Ключеская

Дата рождения

1720

Дата смерти

07.12.1780

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Краев Михаил

Мать: не указана

д. Ключеская
Рождение ребёнка
1741

Сын: Коврижных Тимофей Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Ермола Коврижных

д. Доровская
Рождение ребёнка
1741

Сын: Коврижных Кондратей

Отец ребёнка: Коврижных Ермола Коврижных

д. Доровская
Рождение ребёнка
1746

Сын: Коврижных Тарас

Отец ребёнка: Коврижных Ермола Коврижных

д. Доровская
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Коврижных Ермола Коврижных

д. Доровская
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Саломонида Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Ермола Коврижных

д. Доровская
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Ирина Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Ермола Коврижных

д. Доровская
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Феодосия

Отец ребёнка: Коврижных Ермола Коврижных

д. Доровская
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Коврижных Ермола Коврижных

Вятская губерния Котельнический уезд поч.Доровской
Рождение ребёнка
1757

Сын: Коврижных Карп

Отец ребёнка: Коврижных Ермола Коврижных

д. Доровская
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Коврижных Ермола Коврижных

д. Доровская
Рождение ребёнка
1760

Сын: Коврижных Феофилат Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Ермола Коврижных

д. Доровская
Смерть
07.12.1780
д. Доровская
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close