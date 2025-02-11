Цыганов Пётр Терентьев 1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Цыганов Пётр Терентьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1840, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 21.07.1897, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Цыганов Терентий Карпов1818 г.р.
Мать
Цыганова Федосья Семёнова1823 г.р.
Супруги
Цыганова Мария ГригорьеваДо 1853 г.р.
Дети
Цыганов Захарий Петров1868 г.р.
Цыганов Николай Петров03.12.1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Цыганов Терентий Карпов

Мать: Цыганова Федосья Семёнова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыганова Мария Григорьева

Место жительства
1850
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

2

Место жительства
1858
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

2

Рождение ребёнка
1868

Сын: Цыганов Захарий Петров

Мать ребёнка: Цыганова Мария Григорьева

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
03.12.1871

Сын: Цыганов Николай Петров

Мать ребёнка: Цыганова Мария Григорьева

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.05.1874

Сын: Цыганов Иван Петров

Мать ребёнка: Цыганова Мария Григорьева

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.04.1876

Сын: Цыганов Семён Петров

Мать ребёнка: Цыганова Мария Григорьева

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
21.07.1897
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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