Цыганов Пётр Терентьев
мужской, родился 1840, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 21.07.1897, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЦыганов Терентий Карпов1818 г.р.
МатьЦыганова Федосья Семёнова1823 г.р.
Супруги
Цыганова Мария ГригорьеваДо 1853 г.р.
Дети
Цыганов Захарий Петров1868 г.р.
Цыганов Николай Петров03.12.1871 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Цыганов Терентий Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Цыганова Мария Григорьева
Рождение ребёнка
03.12.1871
Мать ребёнка: Цыганова Мария Григорьева
Рождение ребёнка
04.05.1874
Сын: Цыганов Иван Петров
Мать ребёнка: Цыганова Мария Григорьева
Рождение ребёнка
01.04.1876
Сын: Цыганов Семён Петров
Мать ребёнка: Цыганова Мария Григорьева
Смерть
21.07.1897