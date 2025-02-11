Цыганова Федосья Семёнова 1823 — найти родственников по фамилии на Familio

Цыганова Федосья Семёнова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1823

умерла 20.01.1892, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Цыганов Терентий Карпов1818 г.р.
Дети
Цыганов Пётр Терентьев1840 г.р.
(Цыганова) Евдокия Терентьева1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыганов Терентий Карпов

Рождение ребёнка
1840

Сын: Цыганов Пётр Терентьев

Отец ребёнка: Цыганов Терентий Карпов

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Цыганова) Евдокия Терентьева

Отец ребёнка: Цыганов Терентий Карпов

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Цыганова) Ефимия Терентьева

Отец ребёнка: Цыганов Терентий Карпов

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

2

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Паляева (Цыганова) Прасковья Терентьева

Отец ребёнка: Цыганов Терентий Карпов

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Сын: Цыганов Фёдор Терентьев

Отец ребёнка: Цыганов Терентий Карпов

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1858

Сын: Цыганов Влас Терентьев

Отец ребёнка: Цыганов Терентий Карпов

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

2

Смерть
20.01.1892
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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