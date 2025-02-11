Цыганова Федосья Семёнова
женский, родилась 1823
умерла 20.01.1892, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Цыганов Терентий Карпов1818 г.р.
Дети
Цыганов Пётр Терентьев1840 г.р.
(Цыганова) Евдокия Терентьева1844 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Цыганов Терентий Карпов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Цыганова) Евдокия Терентьева
Отец ребёнка: Цыганов Терентий Карпов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Цыганова) Ефимия Терентьева
Отец ребёнка: Цыганов Терентий Карпов
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Паляева (Цыганова) Прасковья Терентьева
Отец ребёнка: Цыганов Терентий Карпов
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Цыганов Терентий Карпов
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Цыганов Терентий Карпов
Место жительства
1858
Смерть
20.01.1892