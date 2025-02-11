Цыганов Терентий Карпов
мужской, родился 1818, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 10.12.1884, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьАкулина Семёнова1795 г.р.
ОтецЦыганов КарпДо 1800 г.р.
Супруги
Цыганова Федосья Семёнова1823 г.р.
Дети
Цыганов Пётр Терентьев1840 г.р.
(Цыганова) Евдокия Терентьева1844 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Цыганов Карп
Мать: Акулина Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Цыганова Федосья Семёнова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Цыганова) Евдокия Терентьева
Мать ребёнка: Цыганова Федосья Семёнова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Цыганова) Ефимия Терентьева
Мать ребёнка: Цыганова Федосья Семёнова
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Паляева (Цыганова) Прасковья Терентьева
Мать ребёнка: Цыганова Федосья Семёнова
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Цыганова Федосья Семёнова
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Цыганова Федосья Семёнова
Место жительства
1858
Смерть
10.12.1884