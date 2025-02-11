Цыганов Терентий Карпов 1818 — найти родственников по фамилии на Familio

Цыганов Терентий Карпов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1818, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 10.12.1884, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Акулина Семёнова1795 г.р.
Отец
Цыганов КарпДо 1800 г.р.
Супруги
Цыганова Федосья Семёнова1823 г.р.
Дети
Цыганов Пётр Терентьев1840 г.р.
(Цыганова) Евдокия Терентьева1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Цыганов Карп

Мать: Акулина Семёнова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыганова Федосья Семёнова

Рождение ребёнка
1840

Сын: Цыганов Пётр Терентьев

Мать ребёнка: Цыганова Федосья Семёнова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Цыганова) Евдокия Терентьева

Мать ребёнка: Цыганова Федосья Семёнова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Цыганова) Ефимия Терентьева

Мать ребёнка: Цыганова Федосья Семёнова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

2

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Паляева (Цыганова) Прасковья Терентьева

Мать ребёнка: Цыганова Федосья Семёнова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Сын: Цыганов Фёдор Терентьев

Мать ребёнка: Цыганова Федосья Семёнова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1858

Сын: Цыганов Влас Терентьев

Мать ребёнка: Цыганова Федосья Семёнова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

2

Смерть
10.12.1884
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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