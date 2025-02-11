Цыганов Семён Петров 01.04.1876 — найти родственников по фамилии на Familio

Цыганов Семён Петров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 01.04.1876, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 02.04.1876, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Цыганов Пётр Терентьев1840 г.р.
Мать
Цыганова Мария ГригорьеваДо 1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1876

Отец: Цыганов Пётр Терентьев

Мать: Цыганова Мария Григорьева

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Крещение
02.04.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
02.04.1876
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От недоноса

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