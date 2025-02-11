Цыганов Семён Петров
мужской, родился 01.04.1876, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 02.04.1876, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЦыганов Пётр Терентьев1840 г.р.
МатьЦыганова Мария ГригорьеваДо 1853 г.р.
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Рождение
01.04.1876
Отец: Цыганов Пётр Терентьев
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
02.04.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
02.04.1876
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область