Цыганова Мария Григорьева
женский, родилась До 1853
умерла Неизвестно
Супруги
Цыганов Пётр Терентьев1840 г.р.
Дети
Цыганов Захарий Петров1868 г.р.
Цыганов Николай Петров03.12.1871 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Цыганов Пётр Терентьев
Рождение ребёнка
03.12.1871
Отец ребёнка: Цыганов Пётр Терентьев
Рождение ребёнка
04.05.1874
Сын: Цыганов Иван Петров
Отец ребёнка: Цыганов Пётр Терентьев
Рождение ребёнка
01.04.1876
Сын: Цыганов Семён Петров
Отец ребёнка: Цыганов Пётр Терентьев
Смерть
Неизвестно