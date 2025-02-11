Цыганова Мария Григорьева До 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Цыганова Мария Григорьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1853

умерла Неизвестно

Супруги
Цыганов Пётр Терентьев1840 г.р.
Дети
Цыганов Захарий Петров1868 г.р.
Цыганов Николай Петров03.12.1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыганов Пётр Терентьев

Рождение ребёнка
1868

Сын: Цыганов Захарий Петров

Отец ребёнка: Цыганов Пётр Терентьев

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
03.12.1871

Сын: Цыганов Николай Петров

Отец ребёнка: Цыганов Пётр Терентьев

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.05.1874

Сын: Цыганов Иван Петров

Отец ребёнка: Цыганов Пётр Терентьев

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
01.04.1876

Сын: Цыганов Семён Петров

Отец ребёнка: Цыганов Пётр Терентьев

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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