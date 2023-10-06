Скипский Виктор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скипский Виктор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Скипский Павел Никифорович

Мать: Скипская Евхросиния Никифоровна

Рождение ребёнка
23.03.1876

Дочь: Лидия Викторовна

Мать ребёнка: Скипская София

Рождение ребёнка
05.10.1877

Сын: Скипский Михаил Викторович

Мать ребёнка: Скипская София

Рождение ребёнка
02.06.1883

Сын: Скипский Константин Викторович

Мать ребёнка: Скипская София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скипский Григорий Викторович

Мать ребёнка: Скипская София

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скипская София

Смерть
Неизвестно
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