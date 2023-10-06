Скипский Виктор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Рождение ребёнка
23.03.1876
Дочь: Лидия Викторовна
Мать ребёнка: Скипская София
Рождение ребёнка
05.10.1877
Сын: Скипский Михаил Викторович
Мать ребёнка: Скипская София
Рождение ребёнка
02.06.1883
Сын: Скипский Константин Викторович
Мать ребёнка: Скипская София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скипский Григорий Викторович
Мать ребёнка: Скипская София
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скипская София
Смерть
Неизвестно