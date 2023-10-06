Скипский Константин Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкипский Константин Викторович

Скипский Константин Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1883

Дата смерти

28.02.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1883

Отец: Скипский Виктор Павлович

Мать: Скипская София

Бракосочетание
17.02.1910

Жена: Скипская Зинаида Дмитриевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.06.1911

Дочь: Тамара Константиновна

Мать ребёнка: Скипская Зинаида Дмитриевна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1914

Сын: Скипский Валентин Константинович

Мать ребёнка: Скипская Зинаида Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.09.1916

Сын: Скипский Александр Константинович

Мать ребёнка: Скипская Зинаида Дмитриевна

Украинская ССР, Черниговская обл., с. Кунайцы
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
28.02.1960
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close