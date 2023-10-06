Скипский Константин Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1883
Дата смерти28.02.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1883
Отец: Скипский Виктор Павлович
Мать: Скипская София
Бракосочетание
17.02.1910
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.06.1911
Дочь: Тамара Константиновна
Мать ребёнка: Скипская Зинаида Дмитриевна
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1914
Сын: Скипский Валентин Константинович
Мать ребёнка: Скипская Зинаида Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.09.1916
Сын: Скипский Александр Константинович
Мать ребёнка: Скипская Зинаида Дмитриевна
Украинская ССР, Черниговская обл., с. Кунайцы
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.02.1960