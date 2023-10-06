Скипская (Михалева) Зинаида Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1890
Дата смерти07.02.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1910
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.06.1911
Дочь: Тамара Константиновна
Отец ребёнка: Скипский Константин Викторович
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1914
Сын: Скипский Валентин Константинович
Отец ребёнка: Скипский Константин Викторович
Рождение ребёнка
09.09.1916
Сын: Скипский Александр Константинович
Отец ребёнка: Скипский Константин Викторович
Украинская ССР, Черниговская обл., с. Кунайцы
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.02.1951