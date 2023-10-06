Скипская (Михалева) Зинаида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкипская (Михалева) Зинаида Дмитриевна

Скипская (Михалева) Зинаида Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1890

Дата смерти

07.02.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1910

Муж: Скипский Константин Викторович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.06.1911

Дочь: Тамара Константиновна

Отец ребёнка: Скипский Константин Викторович

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1914

Сын: Скипский Валентин Константинович

Отец ребёнка: Скипский Константин Викторович

Рождение ребёнка
09.09.1916

Сын: Скипский Александр Константинович

Отец ребёнка: Скипский Константин Викторович

Украинская ССР, Черниговская обл., с. Кунайцы
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
07.02.1951
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close