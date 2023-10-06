Скипская София
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.03.1876
Дочь: Лидия Викторовна
Отец ребёнка: Скипский Виктор Павлович
Рождение ребёнка
05.10.1877
Сын: Скипский Михаил Викторович
Отец ребёнка: Скипский Виктор Павлович
Рождение ребёнка
02.06.1883
Сын: Скипский Константин Викторович
Отец ребёнка: Скипский Виктор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скипский Григорий Викторович
Отец ребёнка: Скипский Виктор Павлович
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно