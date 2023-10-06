Скипский Григорий Викторович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скипский Виктор Павлович
Мать: Скипская София
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1913
Сын: Скипский Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Скипская Ольга Львовна
Украинская ССР, Черниговская обл., Глуховский р-н, с. Дун-Слободка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скипская Ольга Львовна
Смерть
Неизвестно