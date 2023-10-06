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Скипский Григорий Викторович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скипский Виктор Павлович

Мать: Скипская София

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1913

Сын: Скипский Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Скипская Ольга Львовна

Украинская ССР, Черниговская обл., Глуховский р-н, с. Дун-Слободка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скипская Ольга Львовна

Смерть
Неизвестно
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