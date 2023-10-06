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Скипский Павел Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скипский Никифор Андреевич

Мать: Скипская Елена Петровна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: София Павловна

Мать ребёнка: Скипская Евхросиния Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.11.1836

Дочь: Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Скипская Евхросиния Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.03.1838

Дочь: Завадская Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Скипская Евхросиния Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.10.1843

Сын: Скипский Михаил Павлович

Мать ребёнка: Скипская Евхросиния Никифоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1847

Сын: Скипский Виктор Павлович

Мать ребёнка: Скипская Евхросиния Никифоровна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Скипский Георгий Павлович

Мать ребёнка: Скипская Евхросиния Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скипская Евхросиния Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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