Скипский Никифор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скипский Никифор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Скипский Иван Никифорович

Мать ребёнка: Скипская Елена Петровна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Скипский Яков Никифорович

Мать ребёнка: Скипская Елена Петровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скипский Павел Никифорович

Мать ребёнка: Скипская Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скипский Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Скипская Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Никифоровна

Мать ребёнка: Скипская Елена Петровна

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