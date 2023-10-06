Скипский Никифор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Сын: Скипский Иван Никифорович
Мать ребёнка: Скипская Елена Петровна
Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
1822
Сын: Скипский Яков Никифорович
Мать ребёнка: Скипская Елена Петровна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скипский Павел Никифорович
Мать ребёнка: Скипская Елена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скипский Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Скипская Елена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Никифоровна
Мать ребёнка: Скипская Елена Петровна