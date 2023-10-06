Скипская (Резниченко) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Резниченко Петр Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
15.04.1798
Муж: не указан
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
1816
Сын: Скипский Иван Никифорович
Отец ребёнка: Скипский Никифор Андреевич
Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
1822
Сын: Скипский Яков Никифорович
Отец ребёнка: Скипский Никифор Андреевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скипский Павел Никифорович
Отец ребёнка: Скипский Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скипский Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Скипский Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Никифоровна
Отец ребёнка: Скипский Никифор Андреевич