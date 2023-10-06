Скипская (Резниченко) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скипская (Резниченко) Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Резниченко Петр Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
15.04.1798

Муж: не указан

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
1816

Сын: Скипский Иван Никифорович

Отец ребёнка: Скипский Никифор Андреевич

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Скипский Яков Никифорович

Отец ребёнка: Скипский Никифор Андреевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скипский Павел Никифорович

Отец ребёнка: Скипский Никифор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скипский Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Скипский Никифор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Никифоровна

Отец ребёнка: Скипский Никифор Андреевич

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