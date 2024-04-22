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Скипский Иван Никифорович

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Скипский Никифор Андреевич

Мать: Скипская Елена Петровна

Очкино, Сумська область
Бракосочетание
25.10.1840

Жена: Скипская Мелания Андрониковна

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
09.12.1841

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Скипская Мелания Андрониковна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1844

Сын: Скипский Никифор Иванович

Мать ребёнка: Скипская Мелания Андрониковна

Новгород-Северский, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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