Скипский Иван Никифорович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Бракосочетание
25.10.1840
Рождение ребёнка
09.12.1841
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Скипская Мелания Андрониковна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1844
Сын: Скипский Никифор Иванович
Мать ребёнка: Скипская Мелания Андрониковна
Новгород-Северский, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно