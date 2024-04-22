Скипский Никифор Иванович
Место рождения
Дата рождения13.03.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1844
Бракосочетание
11.10.1872
Рождение ребёнка
08.10.1876
Дочь: Пелагея Никифоровна
Мать ребёнка: Скипская Анисия Захаровна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.10.1878
Дочь: Пелагея Никифоровна
Мать ребёнка: Скипская Анисия Захаровна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.07.1880
Сын: Скипский Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Скипская Анисия Захаровна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1888
Сын: Скипский Василий Никифорович
Мать ребёнка: Скипская Анисия Захаровна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.03.1890
Сын: Скипский Иван Никифорович
Мать ребёнка: Скипская Анисия Захаровна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно