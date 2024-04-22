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Скипский Никифор Иванович

Место рождения

Новгород-Северский, Чернігівська область

Дата рождения

13.03.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1844

Отец: Скипский Иван Никифорович

Мать: Скипская Мелания Андрониковна

Новгород-Северский, Чернігівська область
Бракосочетание
11.10.1872

Жена: Скипская Анисия Захаровна

Новгород-Северский, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.10.1876

Дочь: Пелагея Никифоровна

Мать ребёнка: Скипская Анисия Захаровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.10.1878

Дочь: Пелагея Никифоровна

Мать ребёнка: Скипская Анисия Захаровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.07.1880

Сын: Скипский Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Скипская Анисия Захаровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1888

Сын: Скипский Василий Никифорович

Мать ребёнка: Скипская Анисия Захаровна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.03.1890

Сын: Скипский Иван Никифорович

Мать ребёнка: Скипская Анисия Захаровна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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