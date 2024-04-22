Скипская (Ходот) Мелания Андрониковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скипская (Ходот) Мелания Андрониковна

Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

28.12.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1821

Отец: Ходот Андрей Семенович

Мать: Ходот Пелагея

Покошичи, Чернігівська область
Бракосочетание
25.10.1840

Муж: Скипский Иван Никифорович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
09.12.1841

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Скипский Иван Никифорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1844

Сын: Скипский Никифор Иванович

Отец ребёнка: Скипский Иван Никифорович

Новгород-Северский, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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