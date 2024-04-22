Скипская (Ходот) Мелания Андрониковна
Место рождения
Дата рождения28.12.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1821
Отец: Ходот Андрей Семенович
Мать: Ходот Пелагея
Бракосочетание
25.10.1840
Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
09.12.1841
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Скипский Иван Никифорович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1844
Сын: Скипский Никифор Иванович
Отец ребёнка: Скипский Иван Никифорович
Новгород-Северский, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно