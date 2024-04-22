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Ходот Андрей Семенович

Место рождения

Новгород-Северский, Чернігівська область

Дата рождения

1797

Дата смерти

25.11.1836

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Ходот Семен Семенович

Мать: Ходот Мария Самсоновна

Новгород-Северский, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.12.1821

Дочь: Скипская Мелания Андрониковна

Мать ребёнка: Ходот Пелагея

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.08.1825

Сын: Ходот Иван Андреевич

Мать ребёнка: Ходот Пелагея

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Ходот Степан Андреевич

Мать ребёнка: Ходот Пелагея

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
25.11.1836
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