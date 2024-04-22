Ходот Андрей Семенович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти25.11.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Ходот Семен Семенович
Мать: Ходот Мария Самсоновна
Рождение ребёнка
28.12.1821
Дочь: Скипская Мелания Андрониковна
Мать ребёнка: Ходот Пелагея
Рождение ребёнка
29.08.1825
Сын: Ходот Иван Андреевич
Мать ребёнка: Ходот Пелагея
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Ходот Пелагея
Смерть
25.11.1836