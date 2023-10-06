Ходот Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходот Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1821

Дочь: Скипская Мелания Андрониковна

Отец ребёнка: Ходот Андрей Семенович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.08.1825

Сын: Ходот Иван Андреевич

Отец ребёнка: Ходот Андрей Семенович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Ходот Степан Андреевич

Отец ребёнка: Ходот Андрей Семенович

Покошичи, Чернігівська область
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