Ходот Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1821
Дочь: Скипская Мелания Андрониковна
Отец ребёнка: Ходот Андрей Семенович
Рождение ребёнка
29.08.1825
Сын: Ходот Иван Андреевич
Отец ребёнка: Ходот Андрей Семенович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Ходот Андрей Семенович