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Ходот Мария Самсоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Ходот Николай Семенович

Отец ребёнка: Ходот Семен Семенович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Ходот Семен Семенович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Ходот Андрей Семенович

Отец ребёнка: Ходот Семен Семенович

Новгород-Северский, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Ходот Семен Семенович

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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