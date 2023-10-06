Ходот Мария Самсоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Ходот Семен Семенович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Ходот Семен Семенович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Ходот Семен Семенович
Новгород-Северский, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Ходот Семен Семенович
Смерть
Неизвестно