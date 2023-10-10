Ходот Семен Семенович
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Ходот Семен Андреевич
Мать: Ходот Пелагея Максимовна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Ходот Мария Самсоновна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Ходот Мария Самсоновна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Ходот Мария Самсоновна
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Ходот Мария Самсоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1800