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Ходот Семен Семенович

Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

1763

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Ходот Семен Андреевич

Мать: Ходот Пелагея Максимовна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Ходот Николай Семенович

Мать ребёнка: Ходот Мария Самсоновна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Ходот Мария Самсоновна

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Ходот Мария Самсоновна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Ходот Андрей Семенович

Мать ребёнка: Ходот Мария Самсоновна

Покошичи, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Покошичи, Чернігівська область
Смерть
1800
Покошичи, Чернігівська область
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