Ходот (Кириленко) Пелагея Максимовна
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смерти1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Ходот Иван Семенович
Отец ребёнка: Ходот Семен Андреевич
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Ходот Семен Андреевич
Рождение ребёнка
1765
Сын: Ходот Яков Семенович
Отец ребёнка: Ходот Семен Андреевич
Рождение ребёнка
1767
Сын: Ходот Карп Семенович
Отец ребёнка: Ходот Семен Андреевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Ходот Иван Семенович
Отец ребёнка: Ходот Семен Андреевич
Рождение ребёнка
1777
Сын: Ходот Варфоломей Семенович
Отец ребёнка: Ходот Семен Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1801