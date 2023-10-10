Ходот (Кириленко) Пелагея Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходот (Кириленко) Пелагея Максимовна

Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

1739

Дата смерти

1801

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Ходот Иван Семенович

Отец ребёнка: Ходот Семен Андреевич

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Ходот Семен Семенович

Отец ребёнка: Ходот Семен Андреевич

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Ходот Яков Семенович

Отец ребёнка: Ходот Семен Андреевич

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Ходот Карп Семенович

Отец ребёнка: Ходот Семен Андреевич

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Ходот Иван Семенович

Отец ребёнка: Ходот Семен Андреевич

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Ходот Варфоломей Семенович

Отец ребёнка: Ходот Семен Андреевич

Покошичи, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Покошичи, Чернігівська область
Смерть
1801
Покошичи, Чернігівська область
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