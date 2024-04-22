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Ходот Семен Андреевич

Место рождения

Авдеевка, Чернігівська область

Дата рождения

1735

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Ходот Андрей Леонтьевич

Мать: не указана

Авдеевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Ходот Иван Семенович

Мать ребёнка: Ходот Пелагея Максимовна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Ходот Семен Семенович

Мать ребёнка: Ходот Пелагея Максимовна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Ходот Яков Семенович

Мать ребёнка: Ходот Пелагея Максимовна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Ходот Карп Семенович

Мать ребёнка: Ходот Пелагея Максимовна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Ходот Иван Семенович

Мать ребёнка: Ходот Пелагея Максимовна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Ходот Варфоломей Семенович

Мать ребёнка: Ходот Пелагея Максимовна

Покошичи, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Авдеевка, Чернігівська область
Смерть
1811
Авдеевка, Чернігівська область
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