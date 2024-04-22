Ходот Семен Андреевич
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Ходот Андрей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1761
Сын: Ходот Иван Семенович
Мать ребёнка: Ходот Пелагея Максимовна
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Ходот Пелагея Максимовна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Ходот Яков Семенович
Мать ребёнка: Ходот Пелагея Максимовна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Ходот Карп Семенович
Мать ребёнка: Ходот Пелагея Максимовна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Ходот Иван Семенович
Мать ребёнка: Ходот Пелагея Максимовна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Ходот Варфоломей Семенович
Мать ребёнка: Ходот Пелагея Максимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1811