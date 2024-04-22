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Ходот Иван Семенович

Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Ходот Семен Андреевич

Мать: Ходот Пелагея Максимовна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Парскева Ивановна

Мать ребёнка: Ходот Елена Федоровна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.03.1794

Дочь: Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Ходот Елена Федоровна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Ходот Константин Иванович

Мать ребёнка: Ходот Елена Федоровна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Ходот Никифор Иванович

Мать ребёнка: Ходот Елена Федоровна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.09.1802

Сын: Ходот Авдей Иванович

Мать ребёнка: Ходот Елена Федоровна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.12.1805

Сын: Ходот Потапий Иванович

Мать ребёнка: Ходот Елена Федоровна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Ходот Елена Федоровна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Ходот Елена Федоровна

Покошичи, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходот Елена Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
1789 войсковой товарищ
Смерть
Неизвестно
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