Ходот Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Ходот Семен Андреевич
Мать: Ходот Пелагея Максимовна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Парскева Ивановна
Мать ребёнка: Ходот Елена Федоровна
Рождение ребёнка
24.03.1794
Дочь: Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Ходот Елена Федоровна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Ходот Константин Иванович
Мать ребёнка: Ходот Елена Федоровна
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Ходот Елена Федоровна
Рождение ребёнка
19.09.1802
Сын: Ходот Авдей Иванович
Мать ребёнка: Ходот Елена Федоровна
Рождение ребёнка
08.12.1805
Мать ребёнка: Ходот Елена Федоровна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Ходот Елена Федоровна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Ходот Елена Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ходот Елена Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
1789 войсковой товарищ
Смерть
Неизвестно