Ходот (Белоус) Елена Федоровна
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Парскева Ивановна
Отец ребёнка: Ходот Иван Семенович
Рождение ребёнка
24.03.1794
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Ходот Иван Семенович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Ходот Константин Иванович
Отец ребёнка: Ходот Иван Семенович
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Ходот Иван Семенович
Рождение ребёнка
19.09.1802
Сын: Ходот Авдей Иванович
Отец ребёнка: Ходот Иван Семенович
Рождение ребёнка
08.12.1805
Отец ребёнка: Ходот Иван Семенович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Ходот Иван Семенович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Ходот Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ходот Иван Семенович
Смерть
Неизвестно