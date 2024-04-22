Ходот (Белоус) Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходот (Белоус) Елена Федоровна

Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Парскева Ивановна

Отец ребёнка: Ходот Иван Семенович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.03.1794

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Ходот Иван Семенович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Ходот Константин Иванович

Отец ребёнка: Ходот Иван Семенович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Ходот Никифор Иванович

Отец ребёнка: Ходот Иван Семенович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.09.1802

Сын: Ходот Авдей Иванович

Отец ребёнка: Ходот Иван Семенович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.12.1805

Сын: Ходот Потапий Иванович

Отец ребёнка: Ходот Иван Семенович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Ходот Иван Семенович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Ходот Иван Семенович

Покошичи, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходот Иван Семенович

Смерть
Неизвестно
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