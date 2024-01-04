Ходот Авдей Иванович
Место рождения
Дата рождения19.09.1802
Дата смерти29.05.1871
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1802
Отец: Ходот Иван Семенович
Мать: Ходот Елена Федоровна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Ольга Авдеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Загорская Мелания Авдеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ходот Иван Авдеевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.05.1871