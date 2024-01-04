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Ходот Авдей Иванович

Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

19.09.1802

Дата смерти

29.05.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1802

Отец: Ходот Иван Семенович

Мать: Ходот Елена Федоровна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Ольга Авдеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Загорская Мелания Авдеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ходот Иван Авдеевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Покошичи, Чернігівська область
Смерть
29.05.1871
Покошичи, Чернігівська область
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