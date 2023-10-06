Загорская (Ходот) Мелания Авдеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1895
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ходот Авдей Иванович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Загорский Михаил? Афанасьевич
Отец ребёнка: Маркович Афанасий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Загорский Иван
Работа или профессия
Неизвестно
исполнительница укр. нар. песен
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
1895