Загорская (Ходот) Мелания Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загорская (Ходот) Мелания Авдеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1895

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ходот Авдей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Загорский Михаил? Афанасьевич

Отец ребёнка: Маркович Афанасий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркович Афанасий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загорский Иван

Работа или профессия
Неизвестно
исполнительница укр. нар. песен
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
1895
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