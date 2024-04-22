Маркович Афанасий Васильевич
Место рождения
Дата рождения27.01.1822
Дата смерти20.08.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1822
Рождение ребёнка
1837
Сын: Загорский Михаил? Афанасьевич
Мать ребёнка: Загорская Мелания Авдеевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Вера Афанасьевна
Мать ребёнка: Маркович Мария Александровна
Рождение ребёнка
27.10.1853
Сын: Маркович Богдан Афанасьевич
Мать ребёнка: Маркович Мария Александровна
Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
этнограф, писатель
Смерть
20.08.1867