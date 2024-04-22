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Маркович Афанасий Васильевич

Место рождения

Кулажинцы, Полтавська область

Дата рождения

27.01.1822

Дата смерти

20.08.1867

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1822

Отец: Маркович Василий Иванович

Мать: Маркович Елена Леонтьевна

Кулажинцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Загорский Михаил? Афанасьевич

Мать ребёнка: Загорская Мелания Авдеевна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Вера Афанасьевна

Мать ребёнка: Маркович Мария Александровна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.10.1853

Сын: Маркович Богдан Афанасьевич

Мать ребёнка: Маркович Мария Александровна

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загорская Мелания Авдеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркович Мария Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
этнограф, писатель
Смерть
20.08.1867
Чернигов, Чернігівська область
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